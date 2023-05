Finlandia | crolla un ponte pedonale | feriti 24 bambini che erano in gita

(Di giovedì 11 maggio 2023) In, ad Espoo, unto causando circa 27, tra cui 24. I piccoli facevano parte di un gruppo scolastico in. Quindici deisono stati ...

In Finlandia, ad Espoo, un ponte pedonale è crollato causando circa 27 feriti, tra cui 24 bambini. I piccoli facevano parte di un gruppo scolastico in gita. Quindici dei feriti sono stati trasportati in ospedale. Ventisette giovani, la maggior parte dei quali minorenni, hanno riportato ferite di diversa gravità, ma nessuno è in pericolo di vita. I piccoli coinvolti nell'improvviso cedimento del passaggio pedonale sopraelevato facevano parte di un gruppo scolastico in gita. Caduti da cinque metri, nessuno è in pericolo di vita.

Finlandia, crolla un ponte pedonale: molti bambini feriti Corriere TV

Finlandia, i bambini frequentano la scuola elementare di Kalasatama (Helsinki) e sono precipitati da almeno cinque metri di altezza. Le ferite riportate sono di diversa gravità, ma nessuna tra le pers ...Circa 24 persone, la maggior parte delle quali bambini, sono rimaste ferite - 10 in modo grave - giovedì quando un ponte pedonale temporaneo vicino a un cantiere è crollato nella città finlandese… Leg ...