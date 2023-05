Finlandia | crolla ponte | bimbi fra feriti

(Di giovedì 11 maggio 2023) Brutto incidente stamani ila Tapiola, di fronte a Helsinki. Unpedonale di uso pubblico anche se provvisorio perché in un cantiere, èto al passaggio di una scolaresca, intorno ...

Brutto incidente stamani il Finlandia a Tapiola, di fronte a Helsinki. Un ponte pedonale di uso pubblico anche se provvisorio perché in un cantiere, è crollato al passaggio di una scolaresca, intorno ...Almeno 27 persone, per la maggior parte bambini, sono rimaste ferite nel crollo di un ponte pedonale in Finlandia, a Espo, appena fuori Helsinki. Lo hanno riferito fonti di polizia, secondo cui ...