Filippa Lagerback sulla malattia di Bossari | “Non ho mai pensato a un domani senza Daniele”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 11 maggio 2023)riporta alcuni dettagli sulle condizioni di salute del marito,, e racconta della lotta contro il cancro alla lingua: “Sta bene, è in fase di follow up, ma prima che un paziente oncologico sia guarito, ci vogliono anni”, dichiara la showgirl nel corso di un’intervista per il Corriere della Sera. “Io non ho maialla possibilità di un”, sostiene la conduttrice 49enne. “Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della, non ho maial peggio, ho fatto ciò che era giusto”. Durante il difficile decorso della patologia, la coppia, sposata da 22 anni, non ha mai smesso di tenersi per mano e,...