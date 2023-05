Filippa Lagerback sulla malattia di Bossari | “Non ho mai pensato a un domani senza Daniele”

"Chiedetelo a Fabio Fazio": terremoto in Rai, le parole (pesantissime) diNe parla senza timidezzaLagerbäck , apprezzata presenza fissa da anni nei programmi di Fabio Fazio , in un'intervista al Corriere della Sera . Da tempo è impegnata in prima persona nel ...... ecco chi è la figlia di Loredana Lecciso LE SORELLE Fotogallery - Chiara Ferragni e tutto il clan al parco a Milano con i bambini SEMPRE INSIEME Fotogallery -e Daniele Bossari, ...

Filippa Lagerback e la malattia di Daniele Bossari: "L’abbiamo affrontata insieme" TGCOM

Una forza incredibile quella dell'amore con cui una coppia affronta insieme la malattia. Daniele Bossari affronta la tempesta insieme alla compagna Filippa Lagerbäck che racconta la loro quotidianità.Il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco, anzi pochissimo, alla nuova e imperdibile puntata di Che tempo che fa, il talk show che ogni domenica, ormai da anni, appassiona e tie ...