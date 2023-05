Figlia di Paul Walker nel cast di Fast X | Onorare l' eredità di mio padre è un sogno diventato realtà

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 11 maggio 2023) Meadow, ladi, apparirà nel filmX con un piccolo cameo, come ha annunciato lei stessa tramite Instagram. La notizia ha fatto il giro del web, suscitando grande interesse e commozione da parte dei fan della saga. Il film, il decimo della serie action, sarà presentato in anteprima mondiale il 12 maggio a Roma. Meadow ha ringraziato tutti coloro che l'hanno permessa dila memoria dele di essere parte integrante di una famiglia speciale: quella diand Furious. Di cosa parliamo in questo articolo... Meadow,di, avrà un cameo inX L'annuncio è stato fatto su Instagram e ha ricevuto molti like Meadow è cresciuta sul set del film grazie al ...