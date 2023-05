Fico | dai debiti monstre ai giochetti immobiliari Farinetti e i palazzoni attorno alla Disneyland del cibo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Toc tòc, trapela dagli azionisti di, la creatura voluta da Oscar, che nei dintorni del grande parco bolognese si costruiranno edifici residenziali. Finalmente: un po' di beia compensare l’aridità di un verde fastidioso e già tanto equilibrato. Che senso avrebbe avuto altrimenti costruire, con un faraonico intervento e in parte con beni pubblici impegnati, una copia di una copia di un supermercato, in mezzo a tanti altri? Segui su affaritaliani.it

È un tour di provincia, quello dell'ex presidente della Camera Roberto, impegnato in questi mesi in prima persona sia sul fronte elettorale, sia nel dibattito sull'opposizione al progetto di ...Si rituffò già durante l'emergenza Covid per sostenere il gruppo falcidiatocontagi (in ...mi ero nemmeno resa conto di aver vinto - scherza davanti alle telecamere di RaiSport - ma è stato. ...La verità è che la nostra cultura politica, l'abbiamo vista sintempi pre - fascismo, è fondata ... Quei pirla sui social che si dichiarano "democratici" ma in realtà non capiscono unsecco lo ...

Roberto Fico: “Le alleanze si costruiscono dai territori” La Repubblica

La Disneyland mondiale del cibo sta andando verso l’epilogo FICO passa al 100% alla famiglia Farinetti. Le Coop aumentano le quote della cassaforte Pai ...Sarzana (La Spezia) 10 maggio 2023 - Dopo Giuseppe Conte un altro big del Movimento Cinquestelle è arrivato a Sarzana per le ultime giornate di campagna elettorale in vista del voto di domenica e lune ...