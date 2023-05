Fibra Vodafone | chiamate e Internet senza limiti a 24 | 90€

(Di giovedì 11 maggio 2023)con tutto illimitato al costo di soli 24,90€ al mese se attivi online è l’offerta che fa per te se stai cercando una connessioneveloce e affidabile per la tua casa coon velocità fino a 2,5 Gbps. ConUnlimited puoi navigare alla massima velocità fino a 2,5 Gigabit/s in base alla tua copertura, con laottica FTTH che arriva direttamente a casa tua. Inoltre, haiillimitate verso fissi e mobili nazionali e laStation inclusa nel prezzo (clicca sul tasto seguente per accedere alla tariffa). AttivaOfferta Sky in promozione a 24,90€ fino al 21 maggio...

In questo caso c'è il sospetto che il reparto tecnico Tim, essendo intervenuto per conto di, ha passato ai commerciali di Tim i dati dell'utente e forse anche l'informazione che lanon ...Per i privati,mette a disposizione varie offerte internet casa per soddisfare le esigenze di tutti. Scegliendo ladi, puoi contare su una connessione potente sia in download che in upload, per navigare alla massima velocità e stabilità, senza limiti. Puoi inoltre avere il modem con Wi - Fi ...- - > PROMO: ecco come avere la tariffa scontata La promozione a meno di 25 euro al mese è per ora richiedibile SOLO ONLINE nelle tecnologie ADSL , FTTC e FTTH con picchi di velocità ...

PROMO Fibra Vodafone: ora a 24,90 euro al mese Punto Informatico

Una società migliore e più inclusiva, un learning game per acquisire competenze digitali. Nel secondo incontro di Vodafone con gli studenti dell'Istituto tecnico ...Con le promo internet casa di Vodafone hai una connessione senza limiti con la migliore tecnologia disponibile ...