Festa della mamma | i consigli per un regalo-coccola hi-tech

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 maggio 2023) Una celebrazione per chi genera la vita e tiene insieme la famiglia. Celebrata sin dall'antichità dai Greci e dai Romani, laè tornata a essere un appuntamento annuale nel corso dell'ultimo secolo, con le inevitabili sfumaturesocietà contemporanea, che trasforma ogni ricorrenza in un'occasione commerciale. Guardando, allora, alla festività come opportunità per regalare a ogni madre una, unendo magari l'utile al dilettevole, ecco di seguito alcuniper far risaltare l'entusiasmo di ogni: modaiola, sportiva, business woman, amante degli animali o a caccia di relax, appassionata di fotografia e in cerca di rimedi per guadagnare tempo. Come sempre in questi casi, oltre che dalle preferenze delle destinatarie, molto dipende ...