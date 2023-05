Ferrovie dello Stato assume in tutta Italia diplomati e laureati

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 maggio 2023)stando ingiovanisenza esperienza e professionisti esperti da avviare al lavoro in azienda. Diverse sono le posizioni aperte e i profili ricercati.inLa campagna di recruiting diè rivolta anche ai candidati in possesso del solo diploma. In questo caso, le risorse da inserire in azienda andranno a ricoprire il ruolo di: Capo Stazione; Macchinista; Capotreno; Capo Tecnico Infrastrutture e Rotabili; Operatore specializzato della Manutenzione (per le ...