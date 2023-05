Fedez | un anno dopo il tumore al pancreas si sottopone ad una risonanza e condivide l’esito | “Oggi è una bella giornata”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Poche ore faha condiviso sui socialpositivo dellamagnetica di controllo, a circa undall’operazione per unal. Attraverso una Instagram story, il rapper ha fotografato il macchinario per lamagnetica sulla sfondo e, in primo piano, la sua mano, con cui ha fatto segno di vittoria. L’ansia che mi mette fare la…Visita di controllo ad une qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene.è una. L'articolo proviene da Isa e Chia.

A poco più di un anno dall'operazione per il tumore al pancreas, Fedez torna in ospedale per una visita di controllo. È stato il rapper ad annunciarlo su Instagram, con ...Fedez un anno fa ha superato, non senza difficoltà, un cancro neuroendocrino al pancreas che, se scoperto troppo tardi, avrebbe potuto essergli fatale.