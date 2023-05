... spiccano le sfilate per Dolce&Gabbana ed è stato anche scelto per un videoclip di. Luca ... poi pochi mesi doposul luogo del delitto, stavolta come tronista. Il ritorno a Uomini e Donne ...in ufficio e rimane letteralmente sbalordita davanti alla sorpresa di compleanno che le hanno ... Chiara ha festeggiato i 36 anni compiuti il 7 maggio insieme al maritoe ai suoi due figli, ...Lo spettacolo musicaledunque in scena il prossimo 10 giugno 2023 al Foro Italico : la musica ... Seguiranno infatti altri eventi musicali, come il concerto di"Love Mi" (il 27 giugno), per ...

Fedez torna a fare una risonanza a più di un anno dalla malattia Novella 2000

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...