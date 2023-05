Il post della figlia di Paul WalkerWalker ha pubblicato online una foto scattata sul set diX scrivendo: " Un'anteprima del mio cameo inX. Il primo film è stato distribuito nelle ...Il post della figlia di Paul WalkerWalker ha pubblicato online una foto scattata sul set diX scrivendo: " Un'anteprima del mio cameo inX. Il primo film è stato distribuito nelle ...

Fast X: Meadow, la figlia di Paul Walker, avrà un cameo nel film Movieplayer

"Thanks to my dad, I was born into the 'Fast' family. I can’t believe now I get to be up there too," she shared on social media.Meadow Walker revealed that she will be making a cameo in the upcoming action-adventure feature Fast X in a post that was shared to her Instagram account on Thursday morning.