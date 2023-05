Fast X | la tracklist della colonna sonora del film | c’è anche l’italiana Anna

(Di giovedì 11 maggio 2023) In concomitanza con l’uscita delnelle sale, fuori ladiX, ultimo capitolosaga di& Furios, presenteArtist Partner Group (APG), in collaborazione con Universal Pictures e Virgin Music LAS / Universal Music Group (UMG), ha svelato la lista dei branioriginale del, il nuovo capitolosaga globale di& Furious,X. In uscita il 19 maggio, in concomitanza con l’uscita globale delnelle sale, la lista delle 21 tracce vanta una schiera di artisti stellare che comprende J Balvin, Jimin dei BTS, ...

Lacompleta della colonna sonora originale diX: 1. The End of The Road Begins (Intro) - Kai Cenat 2. Spinnin' - Lil Durk (feat. EST Gee) 3. Get It - Anti Da Menace, Luh Tyler 4. Won't ...

Da Anna a Jimin dei BTS passando per J Balvin: la colonna sonora di 'Fast X' ha una tracklist incredibile. Tutti i dettagli.La soundtrack vanta una line-up di artisti stellare da J Balvin a Skrillex, Nle Choppa, Anna unica artista italiana e tanti altri ...