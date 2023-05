Quest'ultimo è un tema caro a tutto ilsystem, partito dagli iscritti alla Camera Nazionale della Moda Italiana e dai partecipanti al progetto S - STYLE sustainable style di Pitti, ...Protagonisti i grandi nomi delnazionale. Cosa hanno indossato le star presenti alla serata Vediamo i look dei David di Donatello 2023 e scopriamo insieme, attraverso le foto delle star , ...... riscattare, riutilizzare Partendo dall'ispirazione generata dal Palazzo della Civiltà Italiana, protagonista delche domina le vetrate del laboratorio diDesign della scuola, gli ...

Fashion Panorama – The Italian New Wave: riflettori puntati sui giovani stilisti Vanity Fair Italia

Nata da Slow Food Italia e sedici aziende del tessile, Slow Fiber ha l'obiettivo di rappresentare un esempio concreto di cambiamento positivo ...Apparel Group's relentless pursuit of growth and innovation ensures that customers can enjoy a diverse selection of fashion, footwear, and lifestyle products. The expansion strategy underlines the ...