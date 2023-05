Faro Antitrust su Apple | presunta posizione dominante su app

Per l'la presunta riduzione di concorrenza nei mercati rilevanti e il conseguente rafforzamento dell'eco - sistema digitale di Apple "potrebbero ridurre gli incentivi a sviluppare app ...L'accende ilsul mercato della ricarica per le auto elettriche , mettendo nel mirino il principale gestore italiano di colonnine con l'avvio di una istruttoria per possibile abuso di ...MILANO - L'accende unsulle colonnine elettriche, avviando un'istruttoria nei confronti delle società del gruppo Enel attive nel settore della mobilità. Per i soggetti che operano come CPO ...

Faro dell'Antitrust su Apple per posizione dominante sulle app ... Agenzia ANSA

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Apple, Apple Distribution International e Apple Italia "per accertare l'esistenza di un presunto abuso di posizione dominante nel merc ...L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti delle società Apple, Apple Distribution International e Apple Italia "per accertare l'esistenza di un presunto abuso di posizione dominante nel merc ...