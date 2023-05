Farmaci | ora la ricetta elettronica diventa definitiva

(Di giovedì 11 maggio 2023) «Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini», spiega il ministro della Salute Orazio Schillaci

La ricetta elettronica diventa strutturale. Lo ha confermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Per i malati cronici avrà durata un anno per farmaci pari a 30 giorni di terapia. La carenza di ...Il Disegno di legge delega sulle semplificazioni interviene su prescrizioni dematerializzate, ricette ripetibili, carenze di farmaci ...