Famiglia | Mattarella | ' tema cruciale | squilibrio demografico deve richiamare l' attenzione'

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Politiche abitative, fiscali e sociali appropriate, conciliare l'equilibrio tra vita e lavoro, sono questioni fondamentali per lo sviluppo delle famiglie. Ilinterpella in particolare i giovani, costretti, sovente, a rimandare il proposito di formare unain attesa di “tempi migliori”, posticipando l'esperienza della genitorialità fino, a volte, alla definitiva rinuncia. La nascita di un figlio è segnale di speranza e di continuità della comunità". Lo dice il presidente della Repubblica Sergionel messaggio inviato al presidente della Fondazione per la natalità e del Forum delle associazioni familiari Gianluigi De Palo. Il capo dello Stato, nel formulare "a tutti i partecipanti all'evento i migliori auguri per l'iniziativa", parla anche di una "occasione di riflessione su un ...