Fabrizio Corona | nuova perizia psichiatrica disposta dal tribunale di Milano | cosa è successo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Aveva protestato con veemenza, urlando contro la polizia che voleva riportarlo in carcere e ferendosi alle braccia dopo aver ridotto in frantumi i vetri dell’ambulanza che era arrivata a prenderlo sotto casa. Per questo fatto del 2021 è stato affidato a una psichiatra l’incarico di redigere unasulle condizioni mentali di. A deciderlo, la giudice della decima sezione penale diCristina Dani, che oggi ha appunto riservato all’esperta Marina Verga l’incarico di unasull’ex fotografo delle star imputato per danneggiamento di un’ambulanza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. La motivazione: “Valutare se al momento dei fatti la capacità di intendere e volere dell’imputato fosse assente o scemata per ...

