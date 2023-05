Fabrizio Corona e la nuova perizia psichiatrica | cosa è successo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il giudice Cristina Dani della decima sezione penale del tribunale di Milano ha disposto unaper, imputato per danneggiamento di un'ambulanza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. Per il magistrato bisogna "valutare se al...

E' il quesito proposto dalla giudice della decima sezione penale di Milano Cristina Dani che stamani ha affidato all'esperta Marina Verga l'incarico di una perizia psichiatrica su, ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Sardegna, maschera alla Hannibal Lecter e mani legate: da 16 anni è questa l'unica cura per Bruno Stop a 'Non è l'Arena':ha venduto a Giletti ...Si tratta di Andrea Cerioli , ex tronista di Uomini & Donne , ma si parla anche di Francesco Bardi , di Luca Danese e infine di. Con quest'ultimo Cristofoli si conosce dal 2018 e ai ...

Per Fabrizio Corona disposta una perizia psichiatrica: "Stabilire se avesse un vizio di mente quando ha distr… La Repubblica

È stato affidato l’incarico a una psichiatra per redigere una perizia sulle condizioni mentali dell’ex re dei paparazzi: l’esito ...Per il giudice bisogna "valutare se al momento dei fatti la capacità di intendere e volere dell'imputato fosse assente o scemata per vizio di mente e se tuttora sussista eventualmente una sua ...