F1 | Juan Pablo Montoya | “Ferrari sorpresa negativa a Miami in termini di ritmo Sugli aggiornamenti…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) Laè stata indiscutibilmente una delle grandi sconfitte dell’ultimo weekend di, dominato in lungo e in largo dalle Red Bull ed in particolare da un ingiocabile Max Verstappen. Bilancio oltremodo negativo per la Scuderia di Maranello, alla luce di una SF-23 competitiva in qualifica ma troppo lenta e incostante in gara che non ha consentito ai piloti di lottare per il podio con l’Aston Martin di Fernando Alonso. “Penso che la più grandeindi mancanza disia stata la, soprattutto verso la fine del Gran Premio. Hamilton ha faticato un po’ nella prima parte di gara, ma poi è tornato abbastanza forte, anche rispetto ai piloti”, ha dichiarato l’ex driver colombiano di F1...