F1 | Daniel Ricciardo potrebbe sostituire Nyck De Vries in AlphaTauri

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’indiscrezione è di Motorsport.com e può apparire clamorosa. Secondo la testata, il sedile dell’olandeseDeinsarebbe a serio rischio. Le controprestazioni dei primi cinque round del Mondiale 2023 di F1 starebbero portando a delle riflessioni sul conto del racing driver, considerando delle alternative. Allo stato attuale delle cose, il legame tra la squadra citata e Red Bull ancora c’è, di conseguenza è ben presente un certo modus operandi nella gestione dei piloti. Per questo, cigià essere il “prescelto” per prendere il posto di Dee guidare la monoposto in questione. Il riferimento è all’australiano, attuale terzo pilota della Red Bull. Dopo anni molto complicati in McLaren,è stato ...

Fatto sta che a sorpresaè stato a Faenza dove ha fatto il sedile della monoposto con cui dovrebbe fare il ritorno in corsa fin dalla gara di Imola.è infatti pilota di ...torna alla guida Peril 2023 rappresenta un anno di sofferta panchina. Nelle speranze del pilota australiano, sarà un periodo di pausa per poi tornare in pianta stabile in Formula 1 dal prossimo inverno. ...Non solo esibizioni al volante, come quella al Nurburgring con una F1 , per. Il terzo pilota Red Bull ha confermato i prossimi impegni con la RB19 che sta dominando il mondiale. Lui che la monoposto di Verstappen e Perez l'ha "guidata" solo al simulatore. I ...

Dopo undici stagioni consecutive a tempo pieno in Formula Uno, Daniel Ricciardo sta vivendo un 2023 lontano dalla pista nel suo nuovo ruolo di terzo pilota Red Bull. Il pilota australiano, non conferm ...