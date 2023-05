Ex di Uomini e Donna a Temptation Island 2023? Ecco che cosa è emerso

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 11 maggio 2023) Mentree Donne si appresta a chiudere i battenti, un altro programma ideato da Maria De Filippi sta per riaprirli e stiamo parlando di. Dopo un anno di pausa, infatti, il reality show incentrato sulle tentazioni tornerà nuovamente in onda in prima serata su Canale 5. Sul web sono emerse delle indiscrezioni in merito ai partecipanti.si sa.chi potrebbe esserci nel cast della prossima edizione diriaprirà i battenti per tenere compagnia agli italiani nelle serate più calde dell’estate. La trasmissione andrà in onda in prima serata, molto probabilmente il lunedì sera, in sostituzione dell’Isola dei Famosi. Al momento non sono trapelate ...