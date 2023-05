Eurovision 2023 | la scaletta della semifinale di stasera | i cantanti in gara e come si vota

(Di giovedì 11 maggio 2023) Si accendono i riflettoriLiverpool Arena sulla secondadiSong Contest, condotto da Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina.in prima serata su Rai2, con il commento a bordo campo di Gabriele Corsi e Mara Maionchi, si sfideranno: Danimarca, Armenia, Romania, Estonia, Belgio, Cipro, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino (il quartetto indie-rock toscano Piqued Jacks), Austria, Albania, Lituania e Australia. Solo dieci di loro riusciranno a qualificarsi grazie al televoto del pubblico. L’esibizione di ogni artista sarà preceduta da una “cartolina” girata con una tecnologia di ripresa a 360 gradi con i droni per portare gli spettatori in un viaggio nel mondo, mostrando le nazioni dell’e i loro ...

...finale (in tv e in streaming) di Lorenzo Longhitano Tutte le nomination dei David di Donatello... Iscriviti subito È la settimana dell'song contest: seguilo con noi! Guardiani della ...La scaletta della seconda serata dell'Ecco l'ordine con il quale gli artisti rappresentanti dei diversi Paesi si esibiranno alla Liverpool Arena durante la seconda semifinale dell'...Il brano che Mae Muller porta as'intitola I wrote a song e promette già di essere il preferito da Re Carlo . I nuovi Sovrani hanno infatti incontrato gli artisti al momento della presentazione della manifestazione e ...

Eurovision 2023, i dieci qualificati della prima semifinale Agenzia ANSA

Dopo il debutto di martedì 9 maggio, la seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2023 andrà in onda stasera giovedì 11 maggio: scopriamo chi canta e la scaletta in ordine di esibizione. Leggi anche ...Anche se l'Italia non vota e Marco Mengoni sarà in gara da sabato 13 maggio alla Finalissima, c'è un po' del nostro Paese questa sera perché il quartetto indie-rock toscano Piqued Jacks rappresenterà ...