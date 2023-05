Eurovision 2023 | i secondi 10 paesi qualificati per la finale

Leggi su biccy

(Di giovedì 11 maggio 2023) La seconda semidiSong Contest si è ufficialmente conclusa e fra ipromossi per ladi sabato non c’è San Marino. Ad aver staccato un pass per lasono stati: Albania, Armenia, Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Lituania, Slovenia, Polonia e l’europeissima (!) Australia. Fuori dai giochi il già citato San Marino (rappresentato quest’anno da un gruppo toscano), Danimarca, Romania, Islanda, Grecia e Georgia., i finalisti della prima serata Loro si aggiungono ai dieci finalisti della prima serata, ovvero: Norvegia con Queen Of Kings di Alessandra Mele (che come suggerisce il cognome è italiana!); la Serbia con Luke Black e la sua Samo Mi Se Spava; la Croazia con Let 3 e la loro Mama SC; ...