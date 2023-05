Europa League | Massimiliano Allegri | “Un 1-1 che mantiene tutto aperto | siamo stati poco lucidi in avanti”

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023)si tiene stretto il pareggio al termine della sfida tra Juventus e Siviglia, valevole come semifinale di andata delle semifinali di2023, conclusa sul punteggio di 1-1. All’Allianz Stadium gli spagnoli hanno spaventato i bianconeri, sbloccando il punteggio con la rete di En-Nesyri, riacciuffando il pareggio all’ultimo secondo con un colpo di testa di Gatti al 96?. Un gol che riapre ogni discorso in vista del possibile accesso alla finale, che arriva al termine di un match quasi a due facce per la Vecchia Signora, come conferma il tecnico livornese ai microfono di Sky Sport: “Dopo un buon avvioandati sotto con il loro gol del vantaggio è li si è spento qualcosa. Fino a quel momento avevamo messo in campo buone trame, ma sotto porta abbiamo sbagliato troppo. ...