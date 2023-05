Europa League | Juventus e Roma favorite Allegri a 1 | 80 col Siviglia | Mourinho a 2 | 15 col Bayer

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tre italiane a caccia di un sogno. Lae laine la Fiorentina in Conferencecercano un posto in finale delle...

A pochi minuti dal calcio d'inizio di - Siviglia , andata delle semifinali di, ai microfoni si è presentato il responsabile dell'area sportiva bianconera Francesco Calvo per commentare l'attuale situazione della squadra dentro e fuori dal campo: " È stata un'...Commenta per primo L', da quando ha assunto questa denominazione nella stagione 2009 - 10 sostituendo la vecchia Coppa Uefa, non ha mai visto il trionfo di una formazione italiane. L'Inter, nel 2020, è l'...Commenta per primo A distanza di 8 anni, la Fiorentina torna a giocare una semifinale europea. Allora fu in, stagione 2014 - 15 contro il Siviglia, oggi il palcoscenico è quello della Conference e l'avversaria è il Basilea . Sono due i precedenti nelle competizioni europee tra le due squadre (...

Juve-Siviglia: le formazioni ufficiali | Diretta Europa League La Gazzetta dello Sport

Le dichiarazioni di Francesco Calvo nel pre-gara di Juventus-Siviglia, sfida valida per la semifinale di andata di Europa League ...Francesco Calvo, CFO della Juventus, ha parlato a RAI 1 a pochi istanti dal calcio d'inizio della gara tra Juventus e Siviglia. Queste le parole sintetizzate dalla ...