Europa League | Juve-Siviglia 1-1 | Gatti pareggia al fotofinish

(Di giovedì 11 maggio 2023) I bianconeri evitano il k.o. nella semifinale d'andatantus eno 1-1 nella semifinale d’andata di, disputata all’Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio degli ospiti con En-Nesyri al 26?, rispondeal 97?. Il ritorno tra 7 giorni in Spagna. LA PARTITA – Dopo un inizio equilibrato con le due squadre che si affrontano a viso aperto lasi fa prender la mano e quando prova ad aggredire alta, lascia scoperto il fianco. La formazione ospite ringrazia e ne approfitta. Ocampos galoppa mentre Bonucci lo rincorre al piccolo trotto. Dietro tutta la difesa è messa male, Gil taglia e lascia di fatto la palla tra i piedi di En-Nesyri. Il marocchino non si fa pregare e segna il gol del vantaggio. Ilprende la ...

Lo ha detto Massimiliano Allegri ai microfoni di Rai1 dopo , semifinale di andata di. Allegri dopo Juventus - Siviglia Su Pogba : " Pogba Sta migliorando di condizione, lui ...... stavolta in. Serviva una gara di sacrificio, pazienza e coraggio, tutto cuore ad un squadra incerottata e gonfio di infortunati, reduce da quattro turni di campionato senza vittorie. L'...Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, dopo il pareggio dei bianconeri incontro il Siviglia Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita della Juve in. Di seguito le sue parole. SI ASPETTAVA QUALCOSA IN PIU' ...

