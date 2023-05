Ettore Scola rivive tra le aule del ‘Rampone’ | un viaggio tra ricordi e aneddoti della figlia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNel 1987, una mattina,si svegliò trovando la casa a soqquadro. Nella notte – senza che nessuno della sua famiglia se ne fosse accorto – erano entrati i ladri ed avevano rubato i sette David di Donatello che il noto regista al tempo si era aggiudicato per i suoi film. È uno degli gli aneddoti più curiosi del libro ‘Chiamiamo il babbo’, scritto a quattro mani dalle figlie del noto regista, anzi “a due voci”, come ha precisato Silvia, “perché abbiamo scritto insieme solo il primo capitolo, gli altri invece, considerato il poco tempo a disposizione per la pubblicazione, li abbiamo scritti singolarmente e nel libro si alternano”. Paola e Silvia attraverso un racconto inedito, intimo parlano della storia della loro famiglia, inserendo aneddoti e dettagli che restituiscono al l, in modo attento e ...