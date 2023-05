Esplosione Milano | Sala | escluso attentato | c' è un ferito grave

Vasto incendio adove una, provocata da un camion che trasportava bombole di ossigeno , ha interessato più auto parcheggiate in strada (almeno quattro) e alcuni edifici, tra cui una farmacia e i ...in centro a, in zona Porta Romana , tra via Vasari e via Pier Lombardo. Una nuvola di fumo nero si è alzata sopra la città. L'incendio sarebbe partito da quattro auto parcheggiate ...Vedi Anchein centro a, la nuvola di fumo nero in Porta Romana - Video L'del camion ha provocato altre esplosioni a catena, visto che l'incendio ha coinvolto altre ...

Incendio a Milano, esplosione in centro: auto in fiamme. Un ferito, evacuata scuola. VIDEO Sky Tg24

Le fiamme sarebbero partite da un furgone, hanno poi coinvolto altre vetture e stanno interessando anche i palazzi adiacenti.Una grossa esplosione ha scosso il centro di Milano. La deflagrazione avrebbe interessato un furgone, propagandosi poi alle vetture vicine.