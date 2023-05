Esplosione in centro a Milano | una docente racconta | “I bimbi erano terrorizzati | ma abbiamo mantenuto la calma Pensavamo | però | fosse un attentato”

L'autista del mezzo: Ho cercato di spegnere l'incendio, ma c' stata l'. Un vasto incendio stato domato neldi Milano, nella zona di Porta Romana, causato dall'di un ...#Milano , #incendio ed #in zona Porta Romana,città: ferito un uomo, coinvolti una decina di veicoli, due appartamenti e una farmacia. Evacuata una scuola vicina. Dalle 12 #...... oltre alla spaventosaa Porta Romana , negli stessi istanti è andata a fuoco anche un'... in pienoa Milano , nelle stesse ore di questa mattina. In via Pier Lombardo , un furgone che ...

Incendio a Milano, esplosione in centro: auto a fuoco. Due feriti, evacuata scuola. VIDEO Sky Tg24

Nelle immagini lo scoppio del furgone carico di bombole di ossigeno che ha innescato il rogo nel centro di Milano. Decine le vetture distrutte dalle fiamme ...Il sindaco di Milano Beppe Sala si è recato sul luogo appena ha saputo dell’ esplosione. Il primo cittadino ha subito escluso l’ipotesi di un attentato o di un attacco terroristico.