Esplosione in centro a Milano | l' enorme incendio in via Pier Lombardo

e fiamme in pienoa Milano . Un vasto incendio si è verificato questa mattina in zona Porta Romana , neldella città lombarda: ancora ignote per adesso le origini del rogo, ...Un vasto incendio è in corso ina Milano, all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, causato dall'di un furgone parcheggiato in strada. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco e carabinieri, a ...ina Milano. L'incendio in via Pier Lombardo, zona di porta Romana, innescato forse da un furgone che ha preso fuoco. Coinvolte diverse vetture.

Esplosione e incendio in centro a Milano: un ferito, evacuati una scuola e un edificio - Lombardia Agenzia ANSA

Una grossa esplosione ha scosso il centro di Milano. La deflagrazione avrebbe interessato un furgone, propagandosi poi alle vetture vicine. Le immagini.Un’esplosione è divampata stamattina nel quartiere di Porta Romana, in via Pier Lombardo, nel centro di Milano. Sono diverse le auto coinvolte nell’incendio e un’alta colonna di fumo nera si è alzata ...