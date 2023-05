Esplosione in centro a Milano | coinvolte diverse auto e un appartamento

(Di giovedì 11 maggio 2023)(ITALPRESS) – Un’eslosione si è verificata alle 11.45 invetture. Visibile in città un’alta colonna di fumo. Secondo le prime informazioni a prendere fuoco sarebbe stato un furgone che trasportava ossigegno. Si sarebbero verificate almeno tre esplosioni.alcune, anche una in mezzo alla carreggiata e un. Al momento non risultano persone. Una scuola è stata evacuata. Sul posto almeno 4 mezzi dei Vigili del Fuoco e la Polizia locale L’è avvenuta tra le vie Pier Lombardo e via Vasari, nella zona di Porta Romana. – foto: trl/Italpress (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ha cercato di limitare i danni ma poi c'e' stata l''. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo il sopralluogo per l'incendio divampato in zona Porta Romana. Le fiamme poi si sono ...Un'è divampata stamattina nel quartiere di Porta Romana, in via Pier Lombardo, neldi Milano. Sono diverse le auto coinvolte nell'incendio e un'alta colonna di fumo nera si è alzata a ...Video su questo argomentoina Milano, le immagini Inoltre sono almeno 4 i feriti nell'incendio: sul posto è subito arrivata una ambulanza, insieme con i vigili del fuoco, mentre i ...

Esplosione e incendio in centro a Milano: un ferito, evacuati una scuola e un edificio - Lombardia Agenzia ANSA

Secondo quanto riferito da Areu, poco dopo mezzogiorno è stato segnalato un incendio in una palazzina per irraggiamento a seguito dell’esplosione di un furgone che a bordo aveva bombole d’ossigeno (O2 ...L'incidente è avvenuto giovedì 11 maggio in via Pier Lombardo, nel centro di Milano. Fiamme alte 15 metri e colonna di fumo visibile in tutta la città ...