Esplosione furgone con bombole di ossigeno a Milano | la testimonianza choc dell' autista | ' Ho provato a spegnere le fiamme'

Ci sono un ferito e una contusa tra le persone coinvolte stamane dall'di uncarico di bombole di ossigeno avvenuto questa mattina in centro a Milano , all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari: sono il conducente del mezzo, di 54 anni, che ha ...Dai primi accertamenti, sembra che l'incendio sia scaturito dall'di alcune bombole di ossigeno all'interno del. Il van era parcheggiato in via Vasari all'angolo con via Pier ...Mi sono fermato per limitare i danni, ma c'è stata l'". Sono le parole che l'autista delha riferito ai vigili del fuoco prima di essere trasportato in ospedale in codice giallo. ...

Milano, esplode un furgone con bombole d'ossigeno in centro: feriti | Evacuati bambini di una scuola e oltre 200 residenti | A fuoco alcune auto TGCOM

L'intero quartiere colpito dall'onda d'urto dello scoppio. Sul mezzo c'erano diverse bombole d'ossigeno: due feriti accertati nella dinamica ...Ci sono un ferito e una contusa tra le persone coinvolte stamane dall'esplosione di un furgone carico di bombole di ossigeno avvenuto questa mattina in centro a Milano, all'angolo tra via Pier ...