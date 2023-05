Esplosione a Milano | il proprietario guarda la sua casa in fiamme

(Di giovedì 11 maggio 2023) "Daremo una mano per cercare di rimettere tutto a posto e per aiutare i cittadini che sono stati coinvolti in questo incidente", l'incendio di un furgone che ha poi coinvolto piu' mezzi e una scuola e'...

... l'incendio di un furgone che ha poi coinvolto piu' mezzi e una scuola e' un palazzo, in zona porta Romana a. E' quanto assicurato dal sindaco diBeppe Sala - . "Non so per quanti ...Sono immagini impressionanti quelle che raccontano l'che, durante la mattinata, ha devastato decine di auto e lambito i palazzi in via Pier Lombardi, nel centro di( GUARDA LE FOTO ). Nel filmato diffuso da Mia News, si vede ...in Centro: oltre 200 evacuati Fumo nero in città dopo l'incendio 'partito da un furgone con bombole di gas' in zona Porta Romana. L'autista ferito nel tentativo di spegnere le ...

Incendio a Milano, esplosione in centro: auto a fuoco. Due feriti, evacuata scuola. VIDEO Sky Tg24

"Daremo una mano per cercare di rimettere tutto a posto e per aiutare i cittadini che sono stati coinvolti in questo incidente", l'incendio di un furgone che ha poi coinvolto piu' mezzi e una scuola e ...