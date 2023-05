Esplode l' auto parcheggiata nel garage | proprietario sbalzato in aria | è gravissimo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un uomo di 55 anni, pare un clochard, è rimasto gravemente ferito in seguito all'esplosione della suaavvenuta oggi in unparcheggio sotterraneo, vicino all'stazione dei pullman di ...

È l'che oggi è esplosa, scaraventando l'uomo a una quindicina di metri e provocandogli ferite molto serie. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per domare l'incendio. Sono stati ...Leggi anche Incendio a Milano, le testimonianze: 'Ho visto la tapparella sciogliersi' Milano,furgone con bombole ad ossigeno: danni aed edifici L'effetto positivo delle ultime piogge: ...Le fiamme hanno poi travolto decine diparcheggiate ai margini della via e 4 motorini, innescando un effetto domino di esplosioni, che hanno colpito anche una vicina farmacia e diversi ...

Milano, esplode un furgone con bombole d'ossigeno in centro: feriti | Evacuati bambini di una scuola e oltre 200 residenti | A fuoco alcune auto TGCOM

Un uomo di 55 anni, pare un clochard, è rimasto gravemente ferito in seguito all'esplosione della sua auto avvenuta oggi in un parcheggio sotterraneo, vicino all'autostazione ...Impressionante incendio a Milano in zona Porta Romana, all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, causato dall'esplosione di un camion che trasportava bombole di ossigeno. L'autista, un 53enne, è ...