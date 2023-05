(Di giovedì 11 maggio 2023) Consulenze gratuite per i pazienti che presentano una sintomatologia sospetta. Locandine affisse negli ambulatori dei centri diagnostici più significativi del Paese. Illuminazione di magenta per ...

Sono queste alcune delle principali iniziative organizzate da, in vista della Seconda edizione della Settimana di sensibilizzazione per le patologie eosinofile (si inizia il 18 maggio, in ...- Associazione di famiglie contro l'esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile, organizza la prima Settimana di sensibilizzazione sulle patologie eosinofile. L'...Sono queste alcune delle principali iniziative organizzate da, in vista della Seconda edizione della Settimana di sensibilizzazione per le patologie eosinofile (si inizia il 18 maggio, in ...

ESEO Italia: al via Settimana sensibilizzazione per patologie eosinofile Agenzia askanews

La mission. Durante la Settimana, ESEO Italia promuoverà quindi diverse iniziative con l'intenzione di sensibilizzare le Istituzioni e la popolazione sulle ...Desideriamo essere forza propulsiva per coloro che, tra esperti e Istituzioni, hanno la possibilità e la responsabilità di mettere in atto azioni concrete di tutela – continua Roberta GIODICE, ...