Esa e Uefa uniti per la sicurezza dei tifosi | monitoraggio satellitare e sostenibilità ambientale

Il progetto di collaborazioneL'e l'hanno annunciato una collaborazione per sviluppare tecnologie di monitoraggio satellitare degli stadi durante gli eventi sportivi. Questo ...Sono lieto che la cooperazione dell'con lautilizzerà lo spazio per migliorare la vita sulla Terra". Immagine in evidenza: lo stadio 'Allianz Arena' della squadra Bayern Munich a Monaco di ...- Soluzioni per la gestione della folla : In collaborazione con la, l'lancerà un bando per le tecnologie e le soluzioni di gestione della folla. L'obiettivo è consentire ai fornitori ...

La UEFA firma un memorandum d'intesa con l'Agenzia spaziale ... UEFA.com

Desde Inglaterra afirman que Real Madrid y PSG ponen sus ojos en un 1 de junio del 2023 donde empezará a definirse el futuro de un Kylian Mbappé que tiene un importante anuncio por delante. Qatar y el ...El panel de Observadores Técnicos de la UEFA analiza la organización defensiva de ambos equipos y el inteligente sistema de rotaciones del Real Madrid.