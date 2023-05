Eros Ramazzotti | esce la foto rarissima del figlio piccolo | Finalmente lo vediamo

(Di giovedì 11 maggio 2023)ha dedicato delle parole meravigliose a una persona centrale della sua vita: ecco a chi sono rivolte.è uno dei cantanti italiani più conosciuti e amati nel Paese. Il suo successo arriva anche oltre i confini nazionali, e il cantautore vanta collaborazioni con artisti del calibro di Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Julio Iglesias, Luis Fonsi, Helene Fischer, Joe Cocker, Laura Pausini, Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli. Il cantante è stato tra i pochi a riuscire a promuovere la musica italiana all’estero e per questo ha vinto numi premi e riconoscimenti. I fan lo seguono da tantissimi anni e sono sempre pronti a sostenerlo in ogni suo progetto. I suoi seguaci sono però anche molto curiosi di approfondire la sua vita privata. Oggi sappiamo ...

... in un'intervista al settimanale F , ha smentito la possibilità di un ritorno di fiamma (citando anche un altro illustre ex,). La sua verità e le sue intime confessioni. Michelle ...Il maestro, diplomatosi in pianoforte nel 1980 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano , collaborò connelle vesti di tastierista, partecipando anche a diverse edizioni del Festival ...Dalla sua penna sono nate canzoni intramontabili, come Io vagabondo dei Nomadi e Terra promessa die, assieme alla moglie, ha contribuito al successo di grandi artisti come Tiziano ...

Eros Ramazzotti: compie 20 anni "Un'emozione per sempre" RDS 100% Grandi Successi

Michelle Hunziker parla della separazione da Tomaso Trussardi e spegne le voci su un possibile ritorno di fiamma: le confessioni della conduttrice ...La conduttrice affronta il delicato tema in un'intervista: "Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono “ritorno di fiamma”. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai ...