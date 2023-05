Eolie Music Fest 2023 | musica ed eventi live nel segno della sostenibilità

(Di giovedì 11 maggio 2023) Torna, con la terza edizione,, kermesse che regala grandeincorniciata da una scenografia naturale senza eguali. L’appuntamento è da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio nelle acque tra Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli per un calendario ricco di, performance esclusive e appuntamenti speciali. Con la direzione artistica di Samuel Romano e la co-direzione di Andrea Biviano, ilival ha un triplice cuore:a,e turismo consapevole.propone, infatti, esibizioniali nelle baie di fronte alle Isolea bordo di un iconico caicco turco lungo 27 metri. Un palco itinerante ...

Eolie Music Fest dal 29 giugno al 7 luglio Il Giornale di Lipari

C’è solo un evento che permette di godere di grande musica live cullati dal mare e immersi in una scenografia naturale senza precedenti: è Eolie Music Fest il festival che si rinnova da giovedì 29 giu ...