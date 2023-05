Enrico Fedele | Sapete come la penso | per me fanno bene ad andare via sia Giuntoli che Spalletti

(Di giovedì 11 maggio 2023), dirigente e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte: «la, per meadvia siache, perché lo farebbero da vincenti. Kim Min-Jae puòrealmente al Manchester United? Nel contratto ha una clausola rescissoria e, quando c'è di mezzo una clausola, basta pagarla per comprare il giocatore. Per portarlo in Premier League serviranno 60 milioni? La clausola è da 50. La clausola aumenta in base al fatturato del possibile acquirente? Non credo proprio: questa è una favola che gira, una cosa non vera. A me non risulta. 50 milioni sono comunque tanti, un buon bottino ...

Notizie calcio -, dirigente e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live , condotto da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte: "Sapete come la penso, per me fanno bene ad andare via ...Sono avvocato e amico dida 20 anni e facciamo una specie di show che è la parte ludica della mia vita, vivaddio. In genere è uno show ma ieri ho fatto una premessa seria, ho rincarato ...

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in onda su Radio Marte: "Sapete come la penso, per me fanno bene ad andare via sia Giuntoli che Spalletti, perché ...Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli: "I big potrebbero lasciare il Napoli al termine di questa stagione Servono grosse offerte. C'è chi p ...