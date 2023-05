Energia | Mattarella | “Garantire indipendenza e diversificazione”

(Di giovedì 11 maggio 2023) OSLO – L’energetica dalla Russia non deve rallentare l’impegno per ladelle fonti energetiche e della transizione ecologica. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso del colloquio con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. Il capo dello stato ha sottolineato che il tema dell’è collegato a quello della guerra in Ucraina e ha ringraziato la Norvegia per aver incrementato l’esportazione di gas verso l’Europa. L’incremento di forniture di gas verso l’Europa dall’inizio della guerra è stato dell’8-10%. Il primo ministro norvegese dal canto suo ha ricordato che Norvegia e Italia sono due hub importanti per l’Europa, la prima sul fronte Nord e la seconda verso Sud e ha parlato della loro capacità di stoccare CO2 nel mare e dello sviluppo di ...

Sergio Mattarella, in visita in Norvegia, ha espresso la necessità di contrastare la politica aggressiva della Russia.OSLO - La Visita di Stato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Regno di Norvegia fino a domani 12 maggio è stata l'occasione per rafforzare le alleanze e collaborazioni con la Norve ...