Energia | acquisti comuni di gas | Bruxelles lancia la prima gara internazionale

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’Europa unisce per lavolta le forze per glicongiunti di gas che la aiuteranno a riempire le scorte, tenere bassi i prezzi, e creare un nuovo mercato energetico sempre più lontano dalla Russia. A cinque mesi dall’intesa sul maxi-piano RePowerEu, e con il prezzo del gas in costante flessione – arrivato a ridosso dei 35 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam -, la Commissione europealaper una richiesta comune totale di 11,6 miliardi di metri di cubi di gas, dei quali quasi 2,8 miliardi di metri cubi in Gnl e circa 9,5 miliardi di metri cubi per le consegne attraverso tubo. Un esordio che unisce settantasette aziende Ue tutte iscritte alla nuova piattaforma ‘AggregateEu‘, che conta già 107 partecipanti nell’attesa di espandersi ...

Dopo l'invasione dell'Ucraina, l'India non ha aderito alle sanzioni contro la Russia e ha difeso i suoi, affermando che, in quanto Paese che dipende dall'import per l', non può

Dopo l'invasione dell'Ucraina, l'India non ha aderito alle sanzioni contro la Russia e ha difeso i suoi acquisti, affermando che, in quanto paese che dipende dall'import per l'energia, non può ...Con risoluzione n 20 del 10 maggio le Entrate istituiscono dei codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori