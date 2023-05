Emy Buono prima si spoglia in piazza per lo scudetto del Napoli poi si sfoga | Mi sono sentita stuprata

(Di giovedì 11 maggio 2023) C'era anche Emy, diventata celebre per il programma tv "Ti spedisco in convento", ina festeggiare la vittoria dellodel. Per la festa si è presentata con una t-shirt tagliata sul seno, copricapezzoli glitterati e pantaloni a vita extra bassa con intimo azzurro...

La star di Ti spedisco in convento e influencer napoletanaè scesa in strada per prendere parte alla festa scudetto del Napoli scegliendo un outfit che lasciasse parte del suo corpo scoperto. Pochi giorni dopo, sui social, ha diffuso il suo sfogo ...La star di ' Ti spedisco in convento ', napoletana doc, è scesa in piazza a festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli . Il suo outfit prevedeva una t - shirt tagliata sul seno, adesivi sul petto, una cintura in vita e ...La star di ' Ti spedisco in convento ', napoletana doc, è scesa in piazza a festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli . Il suo outfit prevedeva una t - shirt tagliata sul seno, adesivi sul petto, una cintura in vita e ...

Emy Buono shock dopo lo spogliarello per il Napoli: “Mi sono sentita stuprata” Corriere dello Sport

La star di «Ti spedisco in convento» Emy Buono, napoletana doc, è scesa in piazza a festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli.“Mi sono sentita stuprata”: è lo sfogo di Emy Buono, ex concorrente de La Pupa e il Secchione, che in occasione della vittoria dello scudetto del Napoli aveva dato vita a uno spogliarello tra le vie ...