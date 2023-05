Emy Buono | la star di Ti spedisco in convento si spoglia per il Napoli | ' Mi hanno baciato il cu*o | mi sono sentita stuprata'

La star di ' Ti spedisco in convento ', napoletana doc, è scesa in piazza a festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli . Il suo outfit prevedeva una t - shirt tagliata sul seno, adesivi sul petto, una cintura in vita e ...La star di ' Ti spedisco in convento ', napoletana doc, è scesa in piazza a festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli . Il suo outfit prevedeva una t - shirt tagliata sul seno, adesivi sul petto, una cintura in vita e ...Dopo che le immagini del suo spogliarello per il Napoli hanno fatto il giro del web,si è scagliata sui social network contro alcuni tifosi della squadra campione d'Italia. "Ciao, come state Io oggi abbastanza meglio. Sono stata abbastanza triste in questi giorni dato tutte ...

Festa scudetto Napoli, Emy Buono si spoglia in piazza: «Mi sono sentita stuprata, mi hanno baciato il cu*o» ilmattino.it

“Mi sono sentita stuprata”: è lo sfogo di Emy Buono, ex concorrente de La Pupa e il Secchione, che in occasione della vittoria dello scudetto del Napoli aveva dato vita a uno spogliarello tra le vie ...La star di «Ti spedisco in convento» Emy Buono, napoletana doc, è scesa in piazza a festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli. Il suo outfit prevedeva una ...