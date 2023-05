Emotion Sickness è il nuovo singolo dei Queens Of The Stone Age | che ci mancavano tanto testo e traduzione

Come prima anticipazione tratta dal nuovo album, Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman e Jon Theodore hanno pubblicato il singolo "", accompagnato da un lyric ...Come prima anticipazione tratta dal nuovo album, Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman e Jon Theodore hanno pubblicato il singolo "", accompagnato da un lyric ...

Queens Of The Stone Age, annunciato il nuovo album "In Times New Roman...". Ascolta il primo singolo "Emotion Sickness"! Virgin Radio

QOTSA describe the album as "the sound of a band creating the music its own members want to hear, while giving the rest of us a sonic forum in which to congregate" ...The follow-up to 2017's Villains arrives June 16th. Queens of the Stone Age Announce New Album In Times New Roman…, Share “Emotion Sickness”: Stream Carys Anderson ...