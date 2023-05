chiude l'anno 2022 - 2023 con undi 10,9 miliardi di Dirham (3 miliardi di dollari statunitensi). Si tratta, spiega la compagnia aerea, "di un nuovo record di utili e ricavi e una ...La compagnia aereaha chiuso l'esercizio 2022 - 23 a fine marzo con l'piu' alto della sua storia, pari a circa 3 miliardi di dollari dopo le pesanti perdite dell'ultimo biennio a causa della pandemia. "La ...Brivido finale per Joao Almeida, vittima di una caduta in discesa: il belga della UAE... tirando il gruppo per quasi tutti e due i GPM e tornandoanche nel finale per la causa di ...

Emirates, 'utile 2022-2023 sale a 3 miliardi di dollari' Tiscali Notizie

Emirates chiude l'anno 2022-2023 con un utile di 10,9 miliardi di Dirham (3 miliardi di dollari statunitensi). Si tratta, spiega la compagnia aerea, "di un nuovo record di utili e ricavi e una signifi ...Il Gruppo Emirates registra un utile annuale di 10,9 miliardi di Dirham (3,0 miliardi di dollari statunitensi), un nuovo record di utili e ricavi e una significativa inversione di ...