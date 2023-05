Emilia Romagna | l’allerta meteo continua con temporali e fiumi in piena | Musumeci visita le zone più colpite

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il maltempo non lascia in pace l’, zona è di nuovo allerta rossa dopo l’alluvione dei giorni scorsi. Preoccupano ancorain piana. Il ministro della Protezione Civile, Nello, si è recato innellepiù. Il Governo stanzia 10 milioni per fare fronte all’emergenza.coninInad essere protagonista, purtroppo, il maltempo che non lascia tregua e pace allegiànegli ultimi giorni. ...

... con la tecnica del "finto addetto dell'acquedotto", tra Piemonte, Lombardia ed. I tre sono ritenuti responsabili di fare parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla ...... in Lombardia (9,7%), nella Provincia autonoma di Bolzano (9,1%) e in Piemonte (8,1%); si attesta intorno al 5% in Liguria,e Toscana, mentre nelle regioni del Mezzogiorno copre in ...Diffusione delle tecnologie dell'informazione, ma anche etica nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. È il fulcro dell'accordo tra l'Assemblea legislativa della Regionee il Consorzio interuniversitario Cineca sottoscritto dalla presidente dell'Assemblea Emma Petitti e dal presidente del Cineca Francesco Ubertini, ex Rettore Unibo. Riguarda 'azioni ...

Meteo EMILIA ROMAGNA Video: previsioni aggiornate « 3B Meteo 3bmeteo

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I cinque borghi da sempre rivali sono scesi in campo uniti dopo l’esondazione del fiume Lamone per aiutare la popolazione di Borgo Dubecco e Faenza sommersa dal fango ...