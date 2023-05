Emilia Romagna | l’allerta meteo continua con temporali e fiumi in piena | il ministro Musumeci visita le zone più colpite

(Di giovedì 11 maggio 2023)non lascia in pace i cittadini e ledal maltempo nelle ultime settimane. Preoccupano ancora rovesci ee così è atteso ildella Protezione CivileconinInad essere protagonista, purtroppo, il maltempo che non lascia tregua e pace allegiànegli ultimi giorni. “Temevamo molto questa notte – ha detto parlando alla Tgr Rai ...

... particolarmente nutrita risulta la componente dal Sud Italia, proveniente da Puglia, Calabria e Basilicata, ma ci sono anche presenze dall'e dalla Lombardia e due ragazzi da ...Imola prima sede delle Qualifiche sperimentali con l'obbligo di mescola In occasione del Gran Premio dell'e del Made in Italy a Imola i protagonisti del Mondiale si giocheranno il posto sullo schieramento di partenza utilizzando una sola mescola di pneumatici per ciascuna delle tre sessioni ...La Giunta regionale dell'ha approvato un programma di azioni per promuovere le opportunità di formazione, attrarre e valorizzare i talenti e sottolineare l'importanza del ...

Maltempo, domani allerta arancione in Emilia Romagna: arriva il ministro Musumeci, diretta il Resto del Carlino

Saranno inoltre presenti il sindaco della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, i presidenti di Provincia, Michele De Pascale (Ravenna) e Enzo Lattuca (Forlì-Cesena), sindaci e amministratori ...Rischio moderato per le piene dei fiumi e le frane, criticità ordinaria per temporali. Che tempo farà zona per zona nella giornata di venerdì ...