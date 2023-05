Emessi 7 DACUR a parcheggiatori abusivi

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 11 maggio 2023)(divieto di accesso alle aree urbane) adal Questore di Napoli Il Questore di Napoli ha emesso sette provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane, ex art. 10 del D.L. 14/2017, come modificato dal D.L. 130/2020, nei confronti di altrettante persone, tra i 30 e i 62 anni, già sanzionate con l’ordine di allontanamento perché nuovamente sorprese a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo a Napoli, in particolare nelle vie Nisco, Fiorelli, Cesare Battisti, Filzi, Argine, di Pozzuoli, Cintia, in largo Vasto a Chiaia, in piazza Matteotti, piazzale Tecchio e in viale Kennedy. Tali provvedimenti, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, prevedono il divieto, per periodi dai 3 mesi ai 2 anni, di accedere alle aree dove hanno svolta ...