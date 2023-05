Il re di Coppe è basco, vive a Birmingham e allena l'Aston Villa. Unaiè 'mister Europa League': prima del trionfo con il Villarreal (2021), la clamorosa tripletta ...(3 Coppe Uefa trae ...Calciomercato, 50 milioni per aggiudicarsi Pau TorresDue anni fa, ad esempio, il Tottenham ... conteso in Premier League anche dall'Aston Villa del suo ex tecnico Unai. L'allenatore spagnolo,...Nuovi interessi dall'estero per Dusan Vlahovic, attaccante serbo di proprietà della Juventus. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato dal The Telegraph, l'Aston Villa di Unayavrebbe individuato nell'attaccante serbo il profilo perfetto per rinfrozare il proprio reparto offensivo. L'arrivo in dirigenza di Alemany consetirebbe infatti al club inglese di innalzare le ...

Emery: "Juve-Siviglia è come una grande finale. Tifo per gli andalusi, ma con Di Maria si vince" La Gazzetta dello Sport

L’attuale allenatore dell’Aston Villa è il Re dell’Europa League: ne ha vinte quattro, una col Villarreal e tre col Siviglia ...L'esterno offensivo della Next Gen Iling Jr. fa sorridere Allegri e la Juventus ora aspetta di conoscere il suo futuro ...